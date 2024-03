All’Impero di Marsala un grande cast al femminile. Olla: “Saremo bastarde senza gloria”. VIDEO

La donna in fabbrica: madre, moglie, amante, lesbica o straniera, non smette di essere donna con tutta la sua complessità e fragilità ma indossando sempre la sua fiera ironia. “Bastarde senza gloria” di Siddhartha Prestinari andrà in scena domani, 10 marzo, alle ore 18, al Teatro Impero. Si tratta di una commedia al femminile di Gianni Quinto che vedrà in scena Valentina Olla, Francesca “Gegia” Antonaci, Manuela Villa, Sabrina Pellegrino, Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari e Giulia Perini.

Lo spettacolo è inscritto all’interno della XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario”. Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su live ticket.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA A VALENTINA OLLA: