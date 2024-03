Allarme siccità, ordinanza del sindaco delle Egadi per limitare il consumo di acqua

Recependo una nota dell’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani, il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha emesso un’ordinanza urgente volta a garantire il risparmio dell’acqua.

Con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica è vietato il prelievo e il consumo di acqua potabile per il lavaggio di cortili, piazzali e veicoli privati, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine private e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico. L’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati è consentita esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 22 alle 6 e per non più di sessanta minuti.

Al fine di garantire una omogenea e regolare distribuzione idrica, è inoltre vietato l’utilizzo di elettropompe per il prelievo di acqua dalla condotta comunale. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a “un uso razionale e corretto dell’acqua potabile”.