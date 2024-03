Marsala, storie di tradimenti e parentele. Arriva la sorprendente sentenza del Tribunale

Due coppie di cognati marsalesi, un fratello R.D. ed una sorella R.L. con i rispettivi compagni G.F. e A.A. che si sono scambiati, nel senso che i compagni dei due congiunti hanno intrecciato una relazione assieme tradendo i due. La vicenda come era quasi prevedibile ha genera continue discussioni tra i soggetti coinvolti, visto che abitano vicino e che si incontrano inevitabilmente spesso.



la scorsa estate R.D. guida la sua autovettura e nei pressi del Porticciolo di Marsala, incrocia l’autovettura della sua ex compagna, a bordo c’è lei ed alla guida il suo nuovo compagno ed ex cognato. R.D. li segue e quando li vede fermi, li affronta e nasce una furiosa lite, volano parole grosse, insulti e probabilmente anche minacce; non si arriva alle mani per i numerosi testimoni che evitano il peggio.

I neo compagni ed ex cognati, rientrano in auto e vanno via. R.D. l’insegue a piedi e lancia un oggetto pesante che colpisce ed infrange il lunotto posteriore dell’autovettura della sua ex compagna che sbanda, ma senza conseguenze per gli occupanti.

La proprietaria dell’autovettura, l’ex compagna di R.D. , lo denuncia per danneggiamento aggravato e si costituisce parte civile nel processo chiedendo il risarcimento del danno subito. Anche il compagno. tenta di costituirsi parte civile nel processo, ma non avendo sporto querela e non avendo subito danno (l’autovettura non era sua), il Giudice, accogliendo l’opposizione formulata dall’Avvocato Luigi Cassata, difensore dell’imputato, non ammette la sua costituzione di parte civile.

Il processo che si è celebrato innanzi al Tribunale di Marsala, Gip Sara Quittino, è proseguito fino al suo epilogo: l’assoluzione del D.R. perché il fatto non sussiste. sembra strano ma tuttavia la legge non punisce più il danneggiamento semplice, ma solo quello aggravato. “Nella fattispecie – ci ha detto Luigi Cassata –non si trattava di danneggiamento aggravato poiché l’autovettura era in movimento e quindi non esposta perché non in sosta e le presunte minacce non furono contestuali al danneggiamento”. la sentenza appare definitiva in quanto dopo il suo deposito non sono state formulate richieste d’appello.