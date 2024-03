Favignana, avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico

Il Comune di Favignana ha avviato una seconda procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. “Al fine di fare chiarezza rispetto alla disinformazione su questo argomento – dice il sindaco Francesco Forgione – ritengo necessario chiarire tutti i passaggi di questa vicenda. Dopo lo sblocco delle risorse da parte del Consiglio comunale, l’Amministrazione e gli uffici si sono subito attivati per procedere rapidamente con l’affidamento del servizio. Il 22 dicembre è stata avviata una procedura negoziata sulla piattaforma Asmel, con invito rivolto a venti tra le principali ditte di trasporto operanti in Italia. La gara, purtroppo, è andata deserta. Pertanto, è stata quindi avviata una nuova procedura, questa volta una gara aperta a tutti gli operatori del settore, che si concluderà il prossimo 29 marzo”.

Saranno tre le linee attive che serviranno tutte le aree dell’isola. Per l’espletamento del servizio saranno impiegati bus elettrici. “Avremmo dovuto ricevere già prima dell’estate – spiega il sindaco – due bus a noi assegnati da parte della Regione Siciliana che non sono ancora giunti. Il bando prevede però che anche in assenza dei mezzi il servizio sarà avviato. La nostra priorità è garantire un trasporto efficiente e affidabile, non solo durante la stagione estiva ma per tutto l’anno”.