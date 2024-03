Sconfitta per il Marsala Femminile, il 9 marzo l’ultima giornata di andata

È 1-0 il risultato al triplice fischio di JSL – CF Marsala per la 4ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Regionale Femminile. A imporsi sul rettangolo del comunale di Brolo sono le padrone di casa, in vantaggio al 2’ minuto di recupero del primo tempo grazie a Federica Pizzino che realizza una preziosa rete da fuori area a spiazzare inevitabilmente le avversarie azzurre. Inutili i numerosi tentativi di queste ultime, nella ripresa entrate motivate a svoltare il risultato, di agganciare le neroverdi ormai proiettate su ogni pallone per mettere in cassaforte il risultato rimasto però positivamente per loro di misura al termine dell’incontro.

Il gruppo di Valeria Anteri sarà prossimamente tra le mura di casa del “Nino Lombardo Angotta” per la 5ª ed ultima giornata di andata, ospitante della formazione dell’UniMe ARL sabato 9 marzo alle ore 15.

TABELLINO DI GARA:

Risultato: 1-0

Marcatori: Pizzino (47’ pt)

JSL: Scaffidi, Zappulla, Saraniti (Saraò 25’ st), Venuto, Pizzino, Civitella, Bilardi, Merlino (Carollo

33’ st), Salerno, Bertè (Caravello 25’ st), Nigito. Panchina: Caravello, Carollo, Mauro, Parisi Raymo, Lo Biundo, Dipaola, Di Leo, Saraò. Allenatore: Marco Palmeri

CF Marsala: Donato, Via, Agate (Pipitone B. 32’ st), Termine, Agozzino, Alcamo, Clemente

(Bahloul 1’ st), Di Napoli, Sciacca, Musumeci (Pisciotta 27’ pt), Guzzo. Panchina: Pisciotta, Giacalone G, Manuguerra, Pulizzi, Pipitone B, Bahloul. Allenatrice: Valeria Anteri



Arbitro: Fabio Gullo sezione Barcellona Pozzo di Gotto

Note: Ammonita Clemente (27’ pt); recupero 2’ pt e 4’ st.

Campo da gioco: Comunale di Brolo