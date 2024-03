Tampona due auto in sosta, accade di fronte a due licei marsalesi

Un tamponamento si è verificato all’uscita dalle scuole in via Giovanni Falcone, a Marsala. Di fronte i Licei “Pascasino” e Scientifico “Ruggieri”, proprio dove si trova il chiosco di panini e panelle, un signore anziano, transitando dalla strada, ha provocato un tamponamento a catena, prima urtando una vettura parcheggiata in attesa dei ragazzi che escono da scuola, e questa è poi finita contro un’altra sempre in sosta. Non ci sono stati per fortuna molti danni se non delle ammaccature ai mezzi, ma nessuno si è fatto male considerando l’alta densità di persone intorno alle 12.45 presente in zona.