Pari Opportunità, a Castellammare si è insediata la Commissione comunale

Si è insediata la commissione comunale Pari opportunità già al lavoro con più attività previste per l’otto marzo, Giornata internazionale della donna. Presidente della commissione è stata eletta Mariella Marraccino, vice presidente Rossella Barbara e segretaria Francesca Caleca. Sono componenti della commissione comunale Vincenza Valenti, Maria Messina, Maria Angela Galante, Brigida Leone e Rosa Fundarò. Tutti i componenti hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata dall’amministrazione comunale per rinnovare l’organismo: il regolamento del consiglio comunale prevede che della consulta facciano parte di diritto il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alle Pari opportunità Enza Ligotti, nonché due consiglieri comunali, un uomo e una donna individuati dal consesso civico in Antonio Parisi e Brigida De Simone.

«Auguriamo buon lavoro alla commissione comunale pari opportunità, organismo importantissimo che siamo certi -dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alle Pari opportunità Enza Ligotti- lavorerà in stretta collaborazione con tutte le istituzioni ed associazioni locali per la realizzazione di pari opportunità in ogni ambito e la valorizzazione delle differenze di genere».

L’OTTO MARZO- GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA

Appena insediatasi la commissione si è già messa al lavoro per la giornata internazionale della donna in collaborazione con le scuole e le associazioni locali:

-La mattina dell’otto marzo l’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” e l’istituto comprensivo “Giuseppe Pitrè” intitoleranno lo spazio esterno delle scuole ad una donna così come il polo statale superiore “Piersanti Mattarella” dove alle ore 11 si terrà la rappresentazione di “Una domenica di carnevale”, monologo di Maria Soccorsa Parisi con le coreografie dell’Asd Music dance e la musica di Joe Margagliotti e Gaspare Como.

-Nel pomeriggio dell’otto marzo, alle ore 16,30 nella biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Salvatore e Giuseppe Asta” l’inaugurazione della mostra “cut up” a cura degli alunni delle scuole secondarie e il reading “Mai zitta” tratto da “Stai zitta” di Michela Murgia.