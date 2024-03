Torna il Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” di Trapani

L’Ente Luglio Musicale Trapanese, in collaborazione con il Comune di Trapani annuncia la XIX Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, che avrà luogo a Trapani dal 24 al 28 aprile 2024. Il Concorso mira a individuare giovani talenti della lirica, attribuendo le scritture per i ruoli de Die Zauberflöte (Il Flauto Magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, oltre a Diplomi di qualificazione e premi speciali, quali il Premio Menzione speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani e il Premio Amici della Musica di Alcamo.

Possono partecipare cantanti lirici di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 1° gennaio 1987, che dovranno presentare un repertorio di sei arie in tonalità e lingua originali, di cui almeno tre in italiano. Il repertorio prevede brani d’obbligo per i ruoli de Die Zauberflöte. Le selezioni articolate in tre prove (eliminatoria, semifinale e finale), si svolgeranno sotto l’attento giudizio della prestigiosa giuria internazionale presieduta da Luciana Serra e composta da Micaela Carosi, Simone Di Crescenzo, Ugo Guagliardo, Lisa Navach, Sebastian Schwarz, Luigi Stillo, Maria Paola Viano e Walter Roccaro. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 16 aprile 2024.

I dettagli completi, il regolamento e la procedura di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.lugliomusicale.it.

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del concorso all’indirizzo email: segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it o al telefono: + 39 0923 1783699.

Informazioni sul concorso

Il Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, nato nel 1994 per volontà di Francesco Braschi – Direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese del tempo – ha da sempre perseguito il fine di scoprire giovani talenti della lirica e di valorizzarli nel modo più naturale ed efficace possibile, affidando loro i ruoli delle opere che di anno in anno venivano scelte ed inserite nella Stagione estiva dell’Ente. Il tutto nel nome del grande Di Stefano che, da siciliano d’origine, milanese d’adozione e tenore di fama internazionale, non poteva rappresentare meglio, come loro nume tutelare, il ruolo apotropaico per i giovani selezionati e per la loro carriera, nonché per la Città di Trapani, visibile nel mondo come luogo di sviluppo e consacrazione artistica.

Giurie prestigiose – formate, solo per citare alcuni nomi di presidenti e componenti, dallo stesso Giuseppe Di Stefano, Luis Alva, Ileana Cotrubas, Barbara Frittoli, Cecilia Gasdia, Magda Olivero, Rolando Panerai, Ernesto Palacio, Jon Vickers, Felicia Weathers – hanno premiato giovani che, non deludendo le aspettative, sono partiti da Trapani sulla via di una folgorante carriera: da Dimitra Theodossiou ad Antonino Siragusa, da Micaela Carosi a Nicola Alaimo fino, più recentemente, a Giulia Mazzola, Giuseppe Infantino, Sayumi Kaneko e Pierpaolo Martella.

Dopo un’interruzione durata diversi anni, nel 2021 il Concorso è rinato su iniziativa dell’allora Direttore artistico Matteo Beltrami, pur distaccandosi dalla formula delle origini che prevedeva l’assegnazione dei ruoli di un’opera predeterminata, e selezionando i giovani cantanti su un repertorio libero. A seguito del grande successo della XVIII edizione che ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti – oltre che ogni parte d’Italia – da Argentina, Corea del Sud e Giappone, anche quest’anno la direzione artistica affidata a Walter Roccaro continua a mantenere fede all’idea originaria di Francesco Braschi: lo fa nel nome di Wolfgang Amadeus Mozart, mettendo a concorso i ruoli de Die Zauberflöte.

L’edizione 2024 del Concorso mette anche in palio i premi speciali Menzione speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani e Amici della Musica di Alcamo.