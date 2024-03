Marsala: a Porta Garibaldi una fioriera senza piante ma “utile” posacenere…

L’ingresso principale di una città, è sempre il biglietto da visita da presentare a visitatori e turisti per l’accesso al ‘salotto’ buono del centro storico, quindi è significato tenerlo con un certo decoro. Porta Garibaldi, a Marsala, però, ha bisogno di un piccolo restyling.

Alcuni si chiedono di recente, cosa ci faccia un grosso vaso al centro di Porta Garibaldi, già Zona a Traffico Limitato, pieno di terra ma senza nulla dentro. Non una pianta, non dei fiori, non un alberello piantato. Forse c’era prima probabilmente, ma adesso al centro di Porta Garibaldi, la grossa fioriera sembra più un deposito di cicche di sigarette da spegnere e lasciare lì più che un abbellimento per l’ingresso, come abbiamo detto, principale della Città lilybetana.

Ci si chiede se non sarebbe più opportuno toglierlo, magari metterlo di lato (a meno che non sia un deterrente per il passaggio dei mezzi a motore ed elettrici) oppure ripulirlo al fine di piantumare un bell’alberello, magari consono all’arredo urbano cittadino o dei semplici fiori. Così di certo, non è un bel vedere.