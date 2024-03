Marsala, incidente stradale sulla via Trapani. Lievi feriti. Traffico bloccato

E’ di una lunghissima fila il “risultato” di un tamponamento che ha visto coinvolte due vetture sulla via Trapani all’altezza del supermercato Penny, domenica 3 marzo. Ad avere la peggio è stata una 500 nera guidata da un anziana persona. La macchina ha riportato diversi danni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti delle vetture che erano ferme in strada a seguito del tamponamento. Solo lievi ferite per gli occupanti. a disciplinare il traffico e rilevare gli estremi del sinistro gli angeti della polizia municipale guidati dall’ispettore Luca Isacco.

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500 di colore nero è finita addosso ad un’auto, di colore bianca, che la precedeva.