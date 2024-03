Un defibrillatore automatico donato alla piscina della Swim Club di Mazara

Un bel gesto quello che si è verificato nei giorni scorsi, quando la Coop onlus “Il Sorriso”, operante nel territorio di Mazara, ha voluto donare un defibrillatore automatico alla struttura natatoria gestita dall’ASD Swim Club del presidente Gaspare Dado. Un’iniziativa che consentirà alla struttura, che si trova nel quartiere Makara, di dotarsi di uno strumento utile e indispensabile anche per l’intera comunità della zona. L’ASD Swim Club è un’associazione che accoglie oltre 80 tesserati, con un’età media che va dai 5 ai 16-17 anni, che svolgono attività agonistica o preagonistica.

“Ci sono però anche soci adulti – precisa Simone Tramuta, uno dei gestori dell’associazione – che fanno nuoto all’interno della nostra struttura”. Lo stesso Tramuta ci spiega com’è nata l’iniziativa e l’importanza che un defibrillatore automatico può rivestire: “La nostra è un’associazione che ha avuto un dono da questa cooperativa onlus. La società onlus Il Sorriso ha voluto donare un defibrillatore alla nostra struttura, alla nostra piscina. Per noi è una cosa in più, anche perché un defibrillatore ha un costo non indifferente. Inoltre va a migliorare la qualità della nostra struttura natatoria”. A portarlo presso la struttura è stata Manuela Modica, assistente sociale della Coop onlus “Il Soriso”. “Qui – spiega ancora Tramuta – è venuta una delle assistenti sociali per consegnarcelo. Noi lo custodiremo all’interno della struttura ma potremo metterlo a disposizione anche dell’intera comunità. Rappresenta sicuramente qualcosa in più per la zona della Makara”.

Un’iniziativa che dunque è importante non solo per la struttura e per l’associazione, ma anche per tutta la comunità della zona. “Per noi – sottolinea ancora Simone Tramuta – è stata un’iniziativa bellissima, anche perché diventa un defibrillatore per tutta la zona e non è una cosa da poco. Ribadisco che sarà messo a disposizione di tutta la comunità di Santa Maria di Gesù e che non servirà soltanto per la struttura”.