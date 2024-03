Crisi Idrica: il sindaco di Marsala chiede di fare chiarezza sulla gestione della diga Trinità

Sulla situazione relativa all’approvvigionamento idrico a Marsala interviene il sindaco di Marsala. “L’attuale situazione alla Diga Trinità è insostenibile e mette a rischio non solo l’agricoltura locale, ma l’intera economia della zona. È chiaro che l’Assessorato Regionale all’Energia ha delle responsabilità che partono da lontano, responsabilità evidenti nell’inefficienza gestionale della diga”.

Il primo cittadino lilibetano si dice convinto che il neo commissario per la crisi idrica Dario Cartabellotta, di recente nominato dal Presidente Schifani, “…riuscirà a fare luce su quanto è successo negli anni passati. Faccio appello al Presidente Schifani, perché si riveda l’attuale organizzazione della gestione degli invasi mettendo in campo modalità più snelle come quella Commissariale o affidando la stessa al Commissario Cartabellotta, in modo da evitare gli errori commessi in passato e affrontare con maggiore celerità le criticità causate dai cambiamenti climatici”.