Il Trapani Calcio ipoteca la finale di Coppa Italia battendo l’Imolese

Il Trapani ipoteca la finale di Coppa Italia battendo l’Imolese che ha giocato in casa per 2-1 nella gara valida per la semifinale di Coppa serie D. Nei primi minuti match equilibrato con poche emozioni, la prima vera azione è dell’Imolese con Daffe. Ma la sua conclusione si infrange sulla difesa del Trapani che si rende poco dopo pericoloso con il tiro di Sbrissa deviato in angolo dal portiere Adorni. Due minuti dopo però arriva la rete granata a sbloccare il risultato con Balla che rifila un gran destro all’incrocio. A seguire è il Trapani che fa la partita e l’Imolese che subisce. Alla ripresa sono sempre i granata vicini al raddoppio. Poi la gara si fa più pressante da entrambe le parti e al 74′ arriva il pari dell’Imolese con Dall’Osso. I padroni di casa si chiudono bene in difesa e la partita sembra terminare qui o almeno fino ai 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro. E’ proprio al 96′ che gli ospiti trovano il 2 a 1 grazie a Bolcano che mira al secondo palo trovando la rete.

Tabellino di gara

Imolese: Adorni; Ciucci (56′ Manzoni), Dall’Osso, Ale, Elefante (66′ Garavini); Daffe, Capozzi (80′ Manes), Vlahovic (88′ Rama), Konate (53′ Mattiolo); Gulinatti; Raffini. A disp.: Laukzemis, Camara, Brandi, Antognoni. All. D’Amore.

Trapani: Antonini; Pino, Gelli, Bolcano, Guerriero; Bova (66′ Ba), Acquadro, Sbrissa (80′ Marigosu); Kragl (80′ Bollino), Samake (58′ Montini), Balla (75′ Sartore). A disp.: Ujkaj, Morleo, Sabatino, Aluisi. All. Torrisi.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia

Reti: 19′ Balla, 74′ Dall’Osso, 97′ Bolcano

Note: ammoniti Samake, Ciucci, Bova, Dall’Osso, Gulinatti, Acquadro, Bolcano. Recupero 0′ e 7′