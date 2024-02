Progettiamo Marsala: “giuste rivendicazioni degli agricoltori siciliani”

ProgettiAmo Marsala appoggia incondizionatamente le giuste rivendicazioni degli agricoltori siciliani.

“In un momento in cui siamo ad uno spartiacque tra la vecchia politica agricola comunitaria e le nuove esigenze del mondo agricolo, non possiamo fare a meno di schierarci col secondo, che ci rappresenta e che al momento ci appare vilipeso, trascurato, ingannato – affermano in una nota social i responsabili del Movimento -. Mostriamo ovviamente riserva di fronte alle manifestazioni che sono sfociate in episodi di violenza incontrollata, che purtroppo nascono dalle oneste rivendicazioni e dalla esasperazione, che spesso porta alla disperazione. A tutti gli agricoltori vanno il nostro plauso, il nostro appoggio, la nostra gratitudine”.