Kickboxing, podi per il Team marsalese Biondo alla tappa regionale WTKA

Il 18 febbraio scorso, ad Alcamo, si è svolta la seconda tappa regionale WTKA. Il Team Biondo Kikckboxing Academy capitanata dal Maestro Giuseppe Biondo, ha partecipato in varie categorie e discipline con i suoi allievi: Giovanvito Sciacca ha ottenuto un primo posto nella kick Light e due secondi posti Boxe e k1 Light; Gabriele Crimi ha conquistato un secondo posto nella Kick Light; Giovanni Calamia due secondi posti nella kick Light e Emanuele Giacalone è giunto terzo nella kick Light. Queste tappe sono state organizzate per qualificarsi agli “Italiani” di Roma. Il Maestro Biondo, oltre a capitanare la sua squadra marsalese, e stato convocato come arbitro, ottenendo ancora vari complimenti nel suo operato.