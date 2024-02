Allagamenti a Castelvetrano, il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse, oggi, a Castelvetrano. La pioggia torrenziale che si è abbattuta questa notte sulla provincia di Trapani (in particolare nel castelvetranese) ha indotto il sindaco Enzo Alfano a sottoscrivere un’ordinanza di chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado per la giornata odierna. Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza pubblica, nel timore che altri fenomeni ad alta intensità potessero interessare il territorio locale, comportando disagi per la popolazione.

Questo il messaggio inviato dal primo cittadino di Castelvetrano ai dirigenti: “Buongiorno a tutti, pioggia battente a cui stiamo assistendo comporta l’inevitabile chiusura della scuola di cui farò preparare l’ordinanza. Vi chiedo in questo momento con i mezzi e le chat dove siete incluse di invitare i genitori degli alunni a non mandare i ragazzi a scuola. Ci sono già strade con criticità e bisogna assolutamente evitare che ci possano essere problemi e nocumento per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici”.