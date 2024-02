Reti inviolate tra Siracusa e Marsala Calcio Femminile

Termina senza reti la gara valida come 3ª giornata di Poule Promozione di Eccellenza Femminile tra Siracusa calcio 1924 e CF Marsala giocata nella piovosa giornata di ieri 25 febbraio, che accontenta le compagini siciliane che prova dopo prova non riescono ad imporsi sul verde del Nicola De Simone divenuto per più di 90’ minuti teatro di grande calcio equilibrato dopo i larghi risultati ottenuti nella stagione regolare con la partecipazione di diverse realtà calcistiche emergenti.

Dalla lunga trasferta le azzurre di coach Valeria Anteri rimediano così un solo punto al pari delle aretusee ferme però in seconda posizione dietro alla Giovanile Rocca al momento in testa alla classifica del girone di andata. Il gruppo marsalese sarà di nuovo in viaggio domenica 3 marzo per la 4ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile Regionale, in programma alle ore 15 al comunale di Brolo del JSL Junior Sport Lab.

Tabellino di gara:

Risultato: 0-0

Marcatori: /

Siracusa Calcio 1924: Aricò, Di Mauro, Franciò, Consolino, Mouddih, Palmeri, Verdibello, Russo, Bottaro,

Salvoldi, Distefano. Panchina: Pannetto, Cannizzo, Ruszel, Maltese, Ragusa A, Ragusa S. Allenatore: Luciano Buda

CF Marsala: Donato, Via, Agozzino, Termine, Pisciotta, Guzzo, Bahloul, Clemente, Bannino, Sciacca, Alcamo. Panchina: Musumeci, Pipitone B, Pulizzi, Agate, Manuguerra, Giacalone G. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Diego Franco sezione di Acireale

Ammoniti: Salvoldi (S) e Sciacca (M), espulsa Bannino (M).

Campo da gioco: De Simone