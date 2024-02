Calatafimi in festa per i 60 anni dell’Usd Don Bosco, elogio ai meriti sportivi

Lo scorso sabato sera si sono svolti i festeggiamenti dei 60 anni dell’Usd Don Bosco e l’Elogio per i meriti sportivi e per i valori positivi che la società di Calatafimi ha trasmesso ai giovani e alle famiglie. La serata è stata ricca di forti emozioni e di tanti ricordi della gloriosa attività della Don Bosco nel ricordo sempre vivo di Padre Campo da cui nasce il campo di calcio e il lancio delle competizioni.

“Un ringraziamento particolare a tutti i Presidenti che si sono alternati nel corso di questi primi 60 anni, ai vari dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi che hanno dato lustro a questo sport e a questa associazione sportiva – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso -. Complimenti al presidente Valerio Aguanno e all’attuale dirigenza per aver organizzato nei particolari l’evento, insieme ai presentatori Alfonso Scandariato ed Eliana Bonì, a Leonardo Cascio e Francesco Cascio per il montaggio video e le foto della serata. Tantissimi auguri e in bocca al lupo per i nuovi traguardi che vi attendono in futuro, con i vostri sacrifici e la vostra infinita passione”.