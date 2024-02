Ancora fila positiva per il Trapani, tre goal alla Sancataldese

Torna in campo il Trapani 1905, dopo aver allungato in classifica sul Siracusa, nel Campionato di serie D contro la Sancataldese. La prima azione della partita è il tiro di Convitto a ridosso dal dischetto e bloccato da Maravigna; poi da segnalare un presunto tocco di mano di Samake in area di rigore sul cross di Bollino ma l’arbitro non fischia l’azione. Al 38′ è il Trapani che va in vantaggio con Convitto e tre minuti dopo arriva il 2 a 0 con l’eurogol di Palermo al volo che insacca il pallone in rete.

Nel secondo tempo il goal di Marigosu al 62′ firma il 3 a 0. Da qui in poi i granata più volte vanno vicini al poker e al 90′ Sbrissa si fa annullare anche una rete per fallo in attacco. Il match termina 3 a 0 per il Trapani.

Il tabellino di gara:

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino (77′ Pipitone), Bolcano, Sabatino, Guerriero; Crimi, Palermo (61′ Sbrissa); Bollino, Marigosu, Convitto (66′ Sartore); Cocco (72′ Montini). A disposizione: Antonini, Acquadro, Morleo, Gelli, Kragl. All.: Torrisi.

Sancataldese (4-4-2): Maravigna; Duli, Calabrese, Samake, Policano (66′ Scalia); Catalano (53′ Correnti), Lo Nigro, Dampha (72′ Giuffrida), Petracca (77′ Siino); Ouchagelov (53′ Durmush), Zerbo. A disposizione: Dolenti, Brumat, Parisi, Papotto. All.: Passiatore.

Arbitro: Frasynyak (Frunza-Giovanardi).

Marcatori: 38′ Convitto, 41′ Palermo, 62′ Marigosu.

Note: ammoniti: Marigosu, Lo Nigro, Dampha, Palermo, Bollino, Siino.