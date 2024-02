A Trapani finito il primo lotto di lavori alla condotta idrica e torna l’acqua

Sembra esserci un primo passo in avanti per l’emergenza idrica, o almeno una parte di essa, nel territorio della Città di Trapani. In seguito all’ultimazione di un primo importante lotto di lavori sulla condotta, che hanno consentito di mettere in funzione il bypass nei pressi di Milo – e che nei giorni scorsi aveva subito un altro guasto – è stata ripristinata su tutto il territorio comunale l’erogazione idrica. Viene erogata acqua alla zona Trapani Nuova già da oggi stesso. Nelle prossime ore, il Comune guidato da Giacomo Tranchida renderà noti gli eventuali aggiornamenti sui turni di erogazione.