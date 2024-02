Trapani, in Prefettura le Istituzioni a confronto sul tema dell’antincendio boschivo

Presso i saloni di rappresentanza della Prefettura di Trapani si è tenuto un incontro sul tema “prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi – boschivi, di vegetazione e d’interfaccia” alla presenza del Procuratore della Repubblica di Trapani – Dott. Paci, del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Marsala – Dott. Piscitello, del Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle foreste – Dott. Trapani, del Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione civile – Dott. Parrinello e del Funzionario delegato del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Dott. Occhipinti.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle amministrazioni comunali, delle Forze dell’ordine, dell’Esercito, dell’Aeronautica, dei Vigili del fuoco, del Dipartimento per lo sviluppo rurale e territoriale, dei Parchi, delle Riserve e delle Aree protette presenti sul territorio provinciale, e del volontariato.

E’ stata l’occasione per soffermarsi sul concetto di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di ridurre e contenere gli effetti devastanti di questo fenomeno che lo scorso anno ha distrutto più di 500 ettari di superficie boscata. Riguardo al concetto di prevenzione, è stata condivisa l’importanza della redazione/aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, del censimento delle risorse umane e dei mezzi , della mappatura delle fonti di approvvigionamento, della viabilità anche secondaria e delle vie di accesso per i mezzi di soccorso e vigilanza, della circolarità delle informazioni tra tutte le componenti per un più tempestivo intervento.

Per quanto concerne il contrasto del fenomeno è stato rilevato come una campagna informativa preventiva del cittadino possa indurlo ad assumere un comportamento maggiormente responsabile in presenza di tale fenomeno. Il Prefetto ha concluso l’incontro ricordando ai presenti come la cura del territorio sia fondamentale, specialmente se vi sia pericolo per la vita umana.