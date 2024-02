Pallamano: Alcamo fatica ma poi vince facile contro l’Albatro

Alcamo batte l’Albatro Siracusa per 38-27, (15-13), partendo con il piede giusto nella prima di ritorno e mantiene a distanza le dirette inseguitrici, Girgenti e Aretusa. Veniamo al match, Albatro Siracusa -Alcamo Pallamano 1983 si doveva giocare al Pala Corso, ma la pioggia, nulla di particolare, ha finito per infiltrarsi dalla copertura dell’impianto, finendo in più parti del terreno di gioco, rendendolo impraticabile , come spesso capita negli impianti siciliani. Così i direttori di gara, i Fratelli Castagnino e le due squadre hanno deciso di spostarsi nel vicino Tensostatico della Cittadella dello Sport, glorioso impianto che ha visto i trionfi dell’Ortigia Siracusa a cavallo della metà degli anni 80.

Alcamo ha iniziato, dinanzi a una buona cornice di pubblico e un avversario molto tonico, portandosi dietro le tossine della finale persa in Coppa Sicilia, e per scrollarsi l’Albatro, determinata e concentrata, ci vorrà tutto il primo tempo, costellato da errori al tiro, a volte anche leziosi. Così nel momento di allungare sul più quattro, una protesta di troppo, dopo una sanzione di due minuti, costa a Dattolo altri due minuti, con Alcamo che giocherà in inferiorità numerica per ben quattro minuti. Così i giovani di Martelli, arriveranno ad impattare sul 13-13, poi un mini Break di Alcamo di 2/0, porterà le squadre al riposo sul 13-15 per la formazione alcamese.

Alcamo al ritorno in campo piazza il colpo decisivo con un parziale di 4/0, che porta il risultato sul 13-19.A questo punto Alcamo prende in mano il match, grazie alle prove sontuose di Giuseppe Errante in porta e di Angelo Scire’, con Vincenzo Randes e Saitta a perforare con continuità la difesa di casa .Menzione particolare per Pizzitola, ancora autore di una buona prestazione, sulle due ali, da sottolineare poi le buone prove anche di Eterno, Calamia ed Esposito, in campo per molti minuti, rispetto alle precedenti partite, con Calamia all’esordio in questo Campionato, dopo l’apparizione in coppa Sicilia a Gela. Da sottolineare poi, la dedizione e l’attaccamento alla maglia di capitan Fagone che pur con una spalla fuori posto ha risposto presente, con una prestazione da rimarcare nella seconda parte del secondo tempo.

Così Alcamo porta a casa due punti molto importanti, in vista soprattutto dei prossimi impegni, tutti di un fiato senza soluzione di continuità fino alla sosta di Pasqua. Si parte finalmente con il ritorno a casa dopo ben quattro trasferte consecutive tra campionato e coppa. Al Nuovo Pala Verga, domenica prossima 3 Marzo a porte aperte dopo quasi due mesi (ultima partita in casa con Agrigento lo scorso 13 gennaio), arriverà il Marsala, con la giovane formazione lilybetana che cercherà sicuramente di mettere in difficoltà la capolista, per l’ormai classico derby del Vino della provincia di Trapani.