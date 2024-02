Il Marsala Futsal cala il poker all’Ispica e acciuffa il terzo posto

Si prende la vittoria in casa il Marsala Futsal 2012, firmando un poker all’Arcobaleno Ispica rimestato a causa di 5 giocatori squalificati. Nella 17ª giornata di Campionato di serie B Girone H di Calcio a 5, gli azzurri cari al Presidente Paolo Tumbarello agguantano in classifica il Soverato Futsal – che ha perso 5 a 4 a Barcellona – piazzandosi al terzo posto. Entrambe le squadre sono a 34 punti e a -2 dalla seconda Mistral.

Primo tempo_ Inizia bene il Marsala visto il goal al 1’ grazie a uno schema: dalla rimessa la finta di Jorge Tendero sulla palla calciata da Alessandro Patti coglie impreparati gli ospiti, la sfera finisce sui piedi di Matteo De Bartoli che sottoporta segna l’1 a 0. Il “trio” si ripeterà al 3’, con Patti che si inserisce per passare la palla ancora a De Bartoli che finalizza la sua doppietta.

E’ il Marsala che fa la partita, è energico, costruisce azioni, gioca di precisione. L’Ispica dei tanti giovanissimi e delle tante assenze, cerca di giocarsela. Al 16’ però, arriva il 3 a 0 frutto di un’azione corale: Patti, davvero in partita, prima si fa rimpallare il pallone dalla difesa avversaria e poi si prende il goal sfoderando carattere. In questa fase di gioco – e per il vero per tutto il match – si è messo in mostra con ottime intuizioni Francesco De Luca, uno degli acquisti in corsa di quest’anno.

Secondo tempo_ Alla ripresa il Marsala principalmente fa tanto controllo palla senza mai sottovalutare l’Ispica che però ha pochi lampi durante tutta la gara. Al 13’ Tendero riceve l’assist giusto da De Luca, si accentra e, senza mai mollare il pallone, mette a segno il 4 a 0 che il capocannoniere del Girone H ha cercato fortemente. Il pubblico, in un Palasport sold out, si scalda e il Marsala vince e convince.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Edoardo Pacioni, Giovanni Buffa, Vito Pizzo, Giuseppe Costigliola, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli (1’ e 3’ p.t.), Gabriele Pellegrino, Alessandro Patti (16’ p.t.), Christian Pierro, Francesco De Luca, Francesco Giambanco, Jorge Tendero (13’ s.t.). All. Vincenzo Giacalone

Arcobaleno Ispica: Salvatore Vitrano, Carmelo Pisana, Andrea Fidelio, Emanuele Figura, Francesco Frascaro, Josuè Di Benedetto, Sebastiano Tringali, Giovanni Leocata, Luca Cataldi, Enrico Ruggieri, Alessandro Spatola. All. Marcello Magalhaes

Marcatori: Matteo De Bartoli(1’ e 3’ p.t.), Alessandro Patti (16’ p.t.), Jorge Tendero (13’ s.t.) – MF2012

Arbitri: Veronica Santese, Samuele Catalano, crono Marco Lupo (crono)

Ammoniti: Gabriele Pellegrino, Gabriele Foderà – MF2012; Francesco Frascaro – AI

Note: ammoniti due dirigenti, uno per il Marsala Futsal e uno per l’Arcobaleno Ispica