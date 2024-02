Gianluca Guidi e Amedeo Ariano in “That’s Life! Sinatra Tribute” a Trapani

Gianluca Guidi e Amedeo Ariano in "That's Life! Sinatra Tribute” al Cine Teatro Ariston di Trapani domai, 27 febbraio ore 21

Andrà in scena domani sera alle 21, al Cine Teatro Ariston, il secondo appuntamento di “Quintessenza Jazz Trapani”, la rassegna musicale dedicata al Jazz con la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa. Dopo l’apertura affidata a “Greg & the Five Freshmen”, domani sera sarà la volta di Gianluca Guidi feat. Amedeo Ariano in “That’s Life! Sinatra Tribute”.

Gianluca Guidi, autore, regista e protagonista del concerto-spettacolo, salirà sul palco accompagnato da tre musicisti che si accomoderanno al pianoforte, contrabbasso e batteria. Praticamente tutto quello che “strumentalmente” è necessario per ripercorrere i successi di uno dei più importanti, se non il più importante, idolo della musica “popolare”, prima logicamente dell’avvento nelle classifiche mondiali di Michael Jackson e di Madonna. Il prossimo appuntamento con “Quintessenza Jazz Trapani” è in programma il 12 Marzo con Fabrizio Mocata che proporrà il suo progetto “Swango”.

MODALITÀ D’ACQUISTO

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e i botteghini dei cinema Royal e Diana.

Online su Liveticket https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

App 18 e Carta Docente solo online.

PREZZI

Platea A: 17.00 euro

Platea B e Galleria: 12.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita

INFORMAZIONI

ariston@cineteatrotrapani.it

Tel:0923/21659 – 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308