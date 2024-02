In Sicilia festa di compleanno con omicidio

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia. E’ accaduto a Mascalucia, nel catanese. La vittima è un uomo sulla quarantina, accoltellato in una villetta di via Pablo Picasso. Un parente 60enne, al culmine di una lite per futili motivi, lo ha ferito all’addome senza lasciarli scampo. Vana la corsa al Pronto Soccorso del Policlinico, l’uomo è deceduto nel tragitto per raggiungere l’ospedale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno sentendo i testimoni presenti alla festa. Il 60enne nel frattempo è stato fermato.