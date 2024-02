Per il Psi di Marsala è inutile e pericoloso realizzare il sottopasso di via Cairoli

I socialisti marsalesi chiedono al sindaco di illustrare il progetto alla città

“Il Partito Socialista Italiano di Marsala rileva come il Sindaco Grillo si stia ora cimentando sulla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che dovrà collegare Corso Calatafimi con la Stazione ferroviaria”. Secondo il segretario Antonio Consentino ha fatto perdere diversi milioni di finanziamenti europei alla città di Marsala, indirizzati a tutta una serie di interventi. “ …ha attentato in maniera tangibile alla circolazione stradale con una definitiva realizzazione peggiorativa della pista ciclabile che attraversa la città in lungo, largo, con svariate corsie e maestosi cordoli, dopo aver fatto togliere il murales dedicato a Marisa Leo da sotto l’arco di Posta Garibaldi badando esclusivamente a scaricare su altri la responsabilità, dopo essersi occupato della sicurezza in città solo tardivamente ed approssimativamente, dopo aver acconsentito alla illegittima stabilizzazione della figlia di un dirigente del Comune a seguito del concorso del 2018 per l’assunzione dell’équipe multidisciplinare”. Sul realizzando sottopasso nei pressi di corso Calatafimi il Psi punta il dito sulla sicurezza notturna del suo attraversamento.

“Come affermato da Mario Panizza, professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana all’Università degli Studi Roma Tre, già rettore dell’ateneo dal 2013 al 2017, quando si entra in un sottopasso, il disagio, almeno psicologico, sorge istantaneamente. La sensazione è quella di infilarsi in un luogo ignoto, che potrebbe riservare sorprese spiacevoli: buio, cattivi odori, qualche bottiglia rotta, alcune siringhe, forse un malintenzionato nascosto dietro un angolo, ecc. Quindi, se è possibile, non lo si utilizza. Molti sottopassi sono ormai inutilizzati e, proprio per evitare che si trasformino in luoghi sudici e inaccessibili, sono stati definitivamente chiusi.

Sarebbe bene che il Sindaco illustrasse compiutamente alla cittadinanza cosa prevede il progetto sia dal punto di vista strutturale che per contrastare ogni forma di vandalismo e garantire la piena sicurezza dei cittadini. Allo stato ed in mancanza di chiarezza il sottopasso pedonale che a Marsala dovrà collegare Corso Calatafimi con la Stazione ferroviaria, già di per sé superfluo, in quanto per nulla atto ad incidere sul congestionato traffico veicolare di quella zona quando si chiudono le barre del passaggio a livello appare, altresì, un’opera altamente insicura”.