“Ti faccio raccogliere con la scopa”, espulso dalla Sicilia per minacce a compagna e suocera

Un arresto convalidato e l’applicazione del divieto di dimora in Sicilia sono stati applicati a un 28enne di origini marocchine residente a Favara, in provincia di Agrigento, accusato di maltrattamenti ai danni della compagna che avrebbe minacciato più volte, anche in presenza dei figli minori, intimorendola anche con un grosso coltello.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari agrigentino Giuseppe Miceli, sciogliendo la riserva dopo l’interrogatorio nel quale è stato assistito dall’avvocato Daniele Re. L’uomo – che aveva già compiuto diversi maltrattamenti – aveva anche minacciato la suocera dicendole “Ti ammazzo… te la faccio finire nera, ti faccio raccogliere con la scopa”.