Elezioni Mazara: Bica nuovo deputato FdI, appoggio a Quinci in dubbio

Potrebbero esserci presto novità nello scenario delle alleanze politiche in vista delle prossime Amministrative a Mazara. Beppe Bica, ex sindaco di Custonaci, è infatti il nuovo deputato regionale di Fratelli d’Italia in provincia di Trapani, dopo aver vinto il ricorso contro l’elezione di Nicola Catania, confermando quanto già deciso in primo grado.

A Mazara il partito ha già fatto sapere di appoggiare la ricandidatura a sindaco di Salvatore Quinci ed è entrato in Giunta con l’assessore Francesco Santangelo. Lo scenario però è in evoluzione. “È ancora prematuro – ci ha spiegato Bica – per dire cosa avverrà. Sono un uomo di partito, dialogherò e certamente esprimerò le mie posizioni cercando di farle pesare, a iniziare da Mazara del Vallo. È inconcepibile che il partito, con una fuga in avanti, prima ancora di sentire il centrodestra si sia schierato con un sindaco che non ha nulla a che fare con l’azione o con la storia politica della destra. Altri esponenti da questo punto di vista hanno dimostrato di aver saputo governare bene a Mazara e di essere sicuramente uomini che hanno fatto storia politica importante per la destra siciliana e trapanese in particolare”.

Lo stesso neo deputato regionale ha poi affermato: “Fino al giorno prima in cui si presentano le liste potrà cambiare tutto. Non c’è mai nulla di fermo, statico o stabilito. Mi sembra strano che il partito abbia fatto un’accelerazione, sapendo il fatto che c’era un ricorso che pendeva a mio favore”. Sulla stessa linea di Bica anche Giorgio Randazzo, consigliere comunale FdI: “La situazione è in divenire. A ridosso della presentazione delle liste secondo me tutto sarà sistemato e chiaro. L’auspicio, se non la certezza, è che il simbolo non concorrerà con Salvatore Quinci”.

E il consigliere chiarisce: “Giuseppe Bica potrà rimettere in discussione le scelte del direttivo provinciale partendo da Mazara. Quella fatta è una scelta anacronistica, contraddittoria e incoerente rispetto ai valori ideali del percorso di FdI effettuato negli ultimi cinque anni”. Il sindaco Quinci è sicuro di poter contare sulla presenza di FdI in coalizione: “Non credo ci saranno novità a Mazara, dove il direttivo ha approvato l’ingresso nella coalizione che sostiene me per governare la città e che ha una presenza in Giunta”. Lo stesso primo cittadino nelle ultime ore, con una nota, ha fatto sapere di aver interrotto gli incarichi rappresentativi all’interno del partito Azione: “La scelta nasce dall’esigenza di concentrarmi esclusivamente sulle questioni territoriali indirizzate allo sviluppo e al governo della città”.