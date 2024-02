Trasferte per Giovinetto Petrosino, Nuova Pallacanestro e Marsala Volley 

Volley, Pallamano e Basket scenderanno in campo nelle rispettive categorie e nei rispettivi campionati. Il Giovinetto di Petrosino, andrà a giocare contro Altamura in trasferta stasera alle ore 20, mentre sempre oggi, alle ore 18.30, la Nuova Pallacanestro Marsala dovrà vedersela contro il Cocuzza Basket 1947 al Palasport di San Filippo del Mela (ME) per la 6ª giornata di ritorno del Campionato di serie C. Sarà invece primo match del girone di ritorno per la GesanCom Marsala Volley nel Campionato di B1 Girone E. La gara, che si terrà oggi alle ore 17, vede la formazione cara al Presidente Alloro affrontare fuori casa la Società Sportiva Volley Terrasini. A dirigere il match sarà la coppia formata da Claudio Spartà, 1° arbitro, e Vincenzo Emma, 2° arbitro.