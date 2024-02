Trapanese ai domiciliari per rapina, si allontana più volte e finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato 26enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal GIP del Tribunale di Trapani.

L’uomo, benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari (a seguito del suo arresto per furto di autovettura e rapina in danno di un anziano nei pressi dell’ufficio postale), si sarebbe arbitrariamente allontanato più volte dalla propria abitazione non risultando presente ai controlli eseguiti dai Carabinieri. A seguito delle reiterate violazioni, con l’odierno provvedimento, l’uomo è stato ora tradotto presso il carcere trapanese.