Week end di eventi: a Marsala musica e teatro, a Castelvetrano la Festa del Cioccolato

Una serie di eventi sul territorio in questo week end. A Marsala, nella sede del Complesso San Pietro, Fidapa organizza una lectio sulle artiste Artemisia Gentileschi e Frida Khalo “Anime ferite, due straordinarie storie al femminile” raccontate dal critico d’arte Tanino Bonifacio domani alle ore 17. Sempre oggi ad Otium in via XI Maggio n. 106, alle ore 19, il concerto Jazeera del chitarrista Dario Salerno in trio con Mauro Cottone (contrabbasso) e Joe Santoro (batteria). Ticket 10 euro per soci, 15 euro per non soci più un calice di benvenuto.

Oggi e domani, rispettivamente alle 21 a alle 18, il Teatro Sollima ospiterà il secondo spettacolo della rassegna “‘a Scurata – d’Inverno” organizzata dal MAC. In scena “La Grande Famille” scritto e diretto da Giacomo Frazzitta, storia della famiglia fondatrice delle storiche Cantine Pellegrino. Domani all’Impero alle 21.30 “… non so che fare prima” con Uccio De Santis grazie alla Compagnia Sipario. Biglietti da 15 euro.

A Mazara la storia della migrazione in Tunisia di oltre 100mila siciliani di cui molti della provincia di Trapani, avvenuta tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, è la protagonista del video-documentario dal titolo “Comu Arrinesci si cunta – migranti in patria” che verrà proiettato oggi alle ore 17,30 al Teatro Garibaldi. A Castelvetrano un week end lungo con la 2ª edizione della Festa del Cioccolato in centro storico, iniziata ieri, terminerà domani. Degustazioni e vendita di prodotti dolciari, street food, live music, stand, giostre, spettacoli di artisti di strada, le iniziative previste; oggi alle 19 musica con Revolution Girls e domani dalle 10 sfilata d’auto e moto d’epoca e alle 18 La Perla Imperiale “Corteo storico di San Giovanni Battista”.