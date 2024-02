Bimbo di Castellammare muore dopo febbre alta, il cordoglio della città

Un’altra brutta vicenda in Sicilia che riguarda un malore da febbre e poi il decesso di un bambino. Questa volta accade a un piccolo di due anni di Castellammare del Golfo che è deceduto dopo avere contratto un virus con febbre alta che gli ha causato un edema. Era in coma da giorni in ospedale e i medici ora ne hanno accertato la morte cerebrale e la decisione di staccare la spina.

“Castellammare del Golfo – scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco Giuseppe Fausto – è fortemente addolorata, appreso che il piccolo Francesco, ad appena due anni, dopo avere lottato per giorni, ha lasciato questa terra». Profondamente dispiaciuto per la prematura scomparsa, si legge nel post, il sindaco Giuseppe Fausto, con tutta l’amministrazione co di Castellammare del Golfo, si stringe ai genitori del piccolo Francesco, Gabriella e Peppe, esprimendo profondo cordoglio e porgendo le più sentite condoglianze alle famiglie Tartamella e Montalbano”.