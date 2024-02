Debutto impegnativo per l’arbitro Dalila Laudicina, di 15 anni, a cui viene affidata la gara del Campionato Allievi Castelvetrano Selinunte-Aurora Mazara, nel girone di Trapani. Per essere al debutto assoluto, la giovanissima direttrice di gara, ha già al suo attivo una bella partita che si è conclusa con il risultato di 5 a 3 per i padroni di casa, allo Stadio Comunale di Campobello di Mazara. A Dalila auguriamo le migliori fortune per il proseguo della carriera.