A Paceco un avviso per la costituzione della Consulta giovanile comunale

L’Amministrazione Grammatico avvia la costituzione della Consulta Giovanile del Comune di Paceco, aperta a “tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti o non residenti che abbiano riferimenti stabili nel territorio e che partecipino alla vita sociale della comunità”. Un avviso pubblico a firma del Sindaco, Aldo Grammatico, e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Danilo Fodale, apre i termini per la presentazione delle adesioni in vista della prima convocazione: entro il 18 marzo 2024, gli interessati devono compilare il modulo di partecipazione (disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, al link www.comune.paceco.tp.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1360.html) e inviarlo al Sindaco all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.paceco.tp.it.

In attuazione del Regolamento della Consulta (approvato dal Consiglio comunale lo scorso 22 dicembre), “entro 15 giorni dalla scadenza dell’Avviso pubblico, il Sindaco convocherà la seduta di insediamento della Consulta Giovanile Comunale, durante la quale verranno eletti, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, con indicazione obbligatoria di un nominativo per ciascuna carica (hanno diritto di voto i componenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età). Una volta formatasi l’Assemblea ed individuato il Consiglio Direttivo, i giovani che intenderanno fare parte della Consulta dovranno compilare il modulo di partecipazione ed inviarlo al Consiglio Direttivo”.

«La Consulta Giovanile è uno strumento di forte impatto democratico che permetterà alle fasce più giovani di poter dialogare in maniera più diretta con l’amministrazione» affermano il sindaco Grammatico e l’assessore Fodale, evidenziando che «il percorso per la realizzazione di questo importante organismo, già voluto dal precedente assessore Teresa Soru, è stato portato avanti dalla nostra amministrazione, con l’augurio che sempre più direttamente i giovani possano essere parte attiva delle politiche del nostro territorio».