Marsala: ad Otium il concerto Jazeera di Dario Salerno

Si terrà presso l’Associazione Otium di via XI Maggio, 106, il concerto Jazeera di Dario Salermo organizzato dall’Associazione Musicale Etnea curato da Slow Food Condotta di Marsala. Il trio in concerto, composto da Dario Salerno chitarra e oud, Mauro Cottone contrabbasso e Joe Santoro batteria, si propone di ridefinire lo spazio musicale rendendo ogni esecuzione diversa da quella precedente, grazie alla capacità dei musicisti di creare estemporaneamente soluzioni musicali alternative che rendono la performance vitale in una ricerca continua tra il jazz e la musica etnica. Jazeera, isola in arabo, terreno fertile delle radici musicali del progetto.

Radici nutrite dall’incessante esplorazione di nuovi orizzonti musicali che spalancano confini geografici, dando vita alle composizioni originali di Dario Salerno, inglobando ritmi e melodie arabe e africane, attraverso la sintesi tra diverse culture musicali, indica un viaggio che parte dal Mediterraneo e arriva alle regioni più remote dell’Africa, passando attraverso le influenze e gli ascolti che hanno determinato l’estetica del progetto.

L’evento prevede un calice di benvenuto incluso nel ticket di ingresso di 10 euro per gli associati Otium e per gli associati Slow Food, 15 euro per il pubblico non associato, per partecipare è necessaria la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al 333-7277176. Posti massimo 50.