Incidenti sulle ferrovie marsalesi, Di Girolamo: ” Prevedibile quando ti fai scippare 26 milioni”

A Marsala martedì 20 febbraio è successo veramente di tutto sulla linea ferroviaria. Un’auto è rimasta incastrata tra le sbarre di contrada Pispisia perchè non ha ben valutato, pare, la chiusura delle stesse; il passaggio a livello di via Grotta del Toro era aperto al passaggio del treno e un incidente tra due vetture a ridosso del passaggio a livello di Ponte Fiumarella ha provocato uno scontro con un treno e la conseguente soppressione delle tratte da Palermo a Castelvetrano.

Ad intervenire sulla questione, come già fatto in precedenza, è l’ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. “Ieri a Marsala, era prevedibile, purtroppo ci sono stati due gravi incidenti in due diversi passaggi a livello, per fortuna senza morti. Purtroppo nel nostro territorio ci sono 27 passaggi a livello ed è molto probabile che ce ne saranno altri di incidenti, come del resto è già avvenuto. Sostituendoli con dei sottopassi o sovrappassi, migliorerebbe di molto la sicurezza, si ridurrebbero gli incidenti e il traffico veicolare diventerebbe molto più scorrevole. Anche tutti i mezzi di soccorso, dalle ambulanze, a quelli dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, non perderebbero tempo dietro le sbarre, come spesso avviene. Mai dimenticare questo aspetto. Stare fermi alcuni minuti o più, può essere fatale soprattutto per i pazienti in emergenza. Eppure il sindaco si è fatto scippare i 26 milioni che ero riuscito a far stanziare per Marsala e che servivano per realizzare i primi tre sottopassi: in via Lipari, in via Grotta del toro, e a Terrenove/ Bambina, abolendo rispettivi passaggi a livello. Sarebbe migliorato di molto, il traffico veicolare e la sicurezza. Con i tecnici delle ferrovie avevamo programmato di realizzarne altri tre/ quattro, praticamente tutti quelli fattibili”.

Di Girolamo continua: “Di solito per ogni sottopasso si possono abolire in media due passaggi a livello. Servivano altri finanziamenti e l’avremmo trovati. Con il Pnrr ne sono stati stanziati tanti, proprio per ammodernare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria. Il sindaco Grillo non solo ha perso i 26 milioni che gli avevamo lasciato ma non ne ha intercettato altri o forse meglio, non ha fatto la fatica di cercarli. Ma leggo che è contento perché le ferrovie nel ristrutturare la stazione centrale, un loro vecchio progetto, forse faranno un sottopasso pedonale per collegare corso Calatafimi con viale Fazio. Mi chiedo, chi ha avuto questa idea geniale, a cosa e a chi può servire? Sicuramente a sprecare denaro pubblico e a rendere la vita più complicata e meno sicura agl abitanti di via Cairoli, la strada di fronte la chiesa di corso Calatafimi, e dintorni. E’ incredibile, il sindaco Grillo perde finanziamenti importanti e non ne parla, non ne intercetta altri ma chiede di fare cose inutili ed è contento. Il primo incidente mortale, speriamo che non avvenga, chi l’avrà sulla coscienza? Povera Marsala e poveri marsalesi“.