L’educazione stradale al Comprensivo “De Gasperi” di Marsala con la Polizia 

Il 16 febbraio scorso, alunni dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala, nei rispettivi plessi, hanno partecipato all’incontro formativo e informativo di educazione stradale, organizzato dalla Polizia Stradale di Trapani, nell’ambito del progetto nazionale “Edustrada” – “Icaro”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e organizzato in collaborazione con la Polizia Stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’Automobile Club d’Italia, la Fondazione ANIA, Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione Motociclistica Italiana.

Gli agenti della Polizia stradale, nel loro primo incontro con le classi, hanno affrontato il tema della sicurezza stradale in riferimento all’uso del monopattino e della minicar. Al termine dell’interessante incontro, il dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta ha ricordato come l’Istituzione scolastica è sempre in prima linea in progetti nazionali e regionali che riguardino la Legalità, l’ambiente, la lotta al fenomeno del femminicidio.