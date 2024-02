Anche a Castellammare si ferma la raccolta dei rifiuti indifferenziati

L’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo informa che giovedì 22 febbraio non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti indifferenziati poiché la Trapani Servizi ha comunicato che al momento è chiusa la discarica di contrada Belvedere a Trapani dove conferiscono diversi Comuni della provincia. Per questo l’amministrazione di Castellammare del Golfo comunica che non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti indifferenziati giovedì 22 febbraio che, dunque, non devono essere esposti al di fuori delle abitazioni.

Prosegue invece regolarmente la raccolta di tutti gli altri tipi di rifiuti differenziati. L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare differenziando con la massima attenzione così da ridurre ulteriormente i quantitativi di secco residuo prodotti.