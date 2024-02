Makari 3: “Indicare i luoghi per il cineturismo”. Impegnati circa 70 professionisti siciliani

“Grazie alla Palomar ed alla Tf West Sicily presieduta da Ivan Ferrandes, con la Sicilia film commission, per aver scelto ancora una volta il nostro territorio per alcune scene di “Makari 3″ fiction in onda domenica su RAI1“. Lo ha affermato il Sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto che nei giorni scorsi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Makari” presso il Teatro Comunale di San Vito lo Capo, ovvero la fiction RAI con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore (che ha inviato un saluto), tratta dai romanzi del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, presente da remoto con l’assessore regionale Elvira Amata, Filippo Luna, uno degli attori della fiction TV e Antonio Badalamenti, della Palomar.

La prima puntata della terza serie è andata in onda ieri, domenica 18 febbraio su Rai1 alle 21.25, con quattro domeniche di indagini avvincenti in compagnia dell’immancabile trio composto da Lamanna, l’amico Piccionello e l’amata Suleima.

“Un’importante vetrina sui nostri luoghi di pregio che invitiamo ad indicare precisamente e chiaramente, come Castellammare del Golfo e Scopello. I faraglioni che fanno da sfondo allo spot di promozione Rai della fiction, sono della nostra Scopello e nel corso delle presentazioni delle località sentiamo parlare di “Golfo di Makari”. Il Golfo di Castellammare è geograficamente identificato e pur trattandosi di indicazioni romanzate nella fiction, non possono essere poco chiare quando si presentano i luoghi o, paradossalmente, dalla promozione del territorio si passa all’opposto. Crediamo nel cineturismo e nella possibilità offerta di veicolare i nostri luoghi, purché identificabili, riconoscibili e indicati chiaramente nel corso di eventi di promozione e presentazione“.

Molte scene sono state girate proprio a Castellammare del Golfo e Scopello, indicata come sede del ristorante “da Marilù”. Oltre a Giuseppe Fausto, presenti anche i sindaci di alcuni Comuni dove è stata girata la serie che negli anni ha raggiunto punte di oltre sei milioni di telespettatori: Francesco la Sala per San Vito Lo Capo, Salvatore Sutera per Gibellina e Fabrizio Fonte per Custonaci. Makari è stata girata anche tra Favignana, Marsala e Petrosino.

“Màkari ha fatto da traino affinché altre produzioni cinematografiche scegliessero la Sicilia occidentale quale set”. A dirlo è stato Ivan Ferrandes, location manager e Presidente della Filming to West Sicily, che ha introdotto la terza stagione della fiction. “In questi tre anni è stata il nostro cavallo di battaglia- continua Ferrandes- quello dei grandi numeri. Dobbiamo dare merito anche a questa fortunata serie tv, se le attrattive del nostro territorio hanno registrato un tangibile rilancio in termini promozionali ed economici”.

“Abbiamo iniziato le riprese ad aprile 2023 a Mondello, proseguendo poi su Castellammare del golfo, Alcamo, Favignana, Gibellina, Paceco, Marsala, Mazara , Petrosino, San vito lo capo, Custonaci, Erice, Misiliscemi, Santa Ninfa, Valderice, Trapani. Quasi 100 giorni di riprese con non poche difficoltà , considerando che abbiamo terminato ad agosto e quindi lavorando in piena stagione estiva. Le sinergie e le professionalità hanno fatto la differenza , ognuno per le proprie competenze”.

Ferrandes si riferisce, in particolare, ai circa settanta professionisti del cinema della Filming to West Sicily, ormai da anni impegnata nella promozione delle bellezze del territorio attraverso la settima arte, con il beneplacito e in sinergia con la Sicilia Film Commission e con i 32 comuni della Sicilia occidentale che hanno sottoscritto con l’Associazione un protocollo d’intesa per agevolare il più possibile il lavoro delle case di produzione cinematografica.

“Negli ultimi tre anni- conclude- sono oltre 20 i titoli, tra cinema fiction e tv- che hanno visto quale location proprio la Sicilia occidentale. Abbiamo accolto, tra le altre, le produzioni di “Indiana Jones5” , Io Capitano di matteo Garrone, La stranezza , o serie Netflix come il Gattopardo o Supersex, che sono prossime all’uscita”.