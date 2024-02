Al Teatro Sollima di Marsala ‘a Scurata d’Inverno’ con ‘La Grande Famille’

“La storia di una casa vinicola, quella di Carlo Pellegrino e Josephine De Spagne, in cui il vino e le sue botti diventano metafora di vita e segno per le generazioni future”. Così l’autore e regista Giacomo Frazzitta definisce “La Grande Famille”, spettacolo prodotto dal Movimento Artistico Culturale Città di Marsala – MAC – e iscritto all’interno della I Rassegna “‘a Scurata d’Inverno” che si tiene nel Teatro Comunale “E. Sollima”.

Il protagonista dell’opera inedita è Savio Parrinello, di 12 anni, che in una visione onirica condurrà gli spettatori nella storia del vino Marsala e delle storiche Cantine Pellegrino. Lo spettacolo si terrà il 24 febbraio ore 21 e domenica 25 ore 18 al “Sollima” con una degustazione di vini. L’opera conta sulle musiche di Aldo Bertolino, con Francesco Rallo al pianoforte, Gianluca Pantaleo al contrabbasso e Roberto ‘Jamhento’ Gervasi alle percussioni. Interpreti in scena oltre a Savio, Antonino Rallo, Demetrio Rizzo, Sergio Giacalone e Serena Tumbarello. Biglietto 15 euro in Platea e 10 nei Palchi.