Petrosino: il sindaco Anastasi e l’assessora Marino al sit-in degli agricoltori. “Servono misure concrete a sostegno del comparto”

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e l’assessora Caterina Marino prendono parte al sit-in organizzato a Marsala da diverse sigle sindacali del comparto agricolo, esprimendo la completa solidarietà e sostegno dell’Amministrazione a tutti gli agricoltori.

“L’agricoltura è un settore fondamentale per la nostra comunità e per l’intera economia del nostro Comune – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Marino -. Gli agricoltori sono i veri custodi del nostro territorio, lavorano instancabilmente per produrre vino e prodotti alimentari di qualità e facendo da vero e proprio presidio ambientale e territoriale. Ma è anche doveroso evidenziare le numerose sfide che devono affrontare: le criticità legate all’approvvigionamento idrico, la mancanza di liquidità per portare avanti l’annata agraria, i prezzi dei prodotti agricoli in costante calo, il cambiamento climatico, solo per citarne alcuni. È nostro dovere istituzionale portare queste sollecitazioni a istituzioni superiori, cercando soluzioni concrete e immediate che possano alleviare le difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. Rivolgiamo perciò un appello a tutte le istituzioni, a livello locale e nazionale, affinché si ponga maggiore attenzione alle necessità degli agricoltori e si adottino politiche utili a sostenere questo settore così strategico alle nostre latitudini. Dobbiamo promuovere incentivi e agevolazioni, semplificare le procedure burocratiche e creare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo dell’agricoltura – concludono il sindaco e l’assessora – Se ciò venisse meno, si correrebbe il rischio di lacerare ulteriormente il nostro tessuto socio economico”.