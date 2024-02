Pendolaria: “4 treni e più di 13 ore per la tratta Trapani-Ragusa”

Non è una novità. Ma se serve a ribadirlo, ci pensa il report “Pendolaria” di Legambiente: ci vogliono 4 treni regionali per un totale di 13 ore e 14 minuti, per attraversare la Sicilia da Trapani a Ragusa. I collegamenti su strada nell’isola, per ricongiungere punta a punta la Trinacria, sono molto fallaci: si pensi che da Palermo a Ragusa parte un pullman AST ma che dall’estate 2023 a volte non parte nemmeno.

Legambiente mostra come la politica, anzichè occuparsi del Ponte sullo Stretto di Messina, dovrebbe potenziare infrastrutture, viabilità e trasporti attraverso l’acquisto di nuovi treni, l’elettrificazione delle tratte e il miglioramento dei collegamenti non solo via terra ma anche via mare. Secondo il report, in Sicilia, l’85% delle linee ferroviarie è a binario unico e il 46,2% non è elettrificato.