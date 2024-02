Crisi Agricoltura, a Marsala scendono in piazza le sigle provinciali di categoria

E’ stato proclamato lo stato di agitazione dalle organizzazioni di categoria degli agricoltori della Provincia di Trapani per sollecitare interventi concreti al Governo Nazionale e a quello Regionale, così come sta facendo il comparto in tutta Italia e anche in Europa. Questa volta CONFSAL, COPAGRI, FEDER.AGRI, FNA, Confagricoltura e Liberi Agricoltori, hanno indetto due giornate di mobilitazione per il 16 e 17 febbraio a Marsala, con al seguito i loro trattori per sollecitare al Governo Regionale e Nazionale 4 provvedimenti urgenti da cui dipende la sopravvivenza di gran parte delle aziende agricole: ristoro immediato alle aziende Agricole per i danni subiti nella precedente e attuale campagna Agraria, causati dai cambiamenti climatici, come alluvioni e prolungate periodi di siccità e calura, finanziamento Agricat; liquidazione immediata di tutte le Misure Agroambientali; pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia (Bonus carburanti ed energia elettrica); attivazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di tutti i mezzi produzione (Materie prime, fitofarmaci, concimi e carburanti).

Inoltre si chiede l’avvio di altre 5 misure programmatiche per poter continuare a far crescere il settore agricolo e il suo vasto l’indotto che oltre ad essere una grandissima valvola di sfogo per l’occupazione riveste un determinante ruolo economico e sociale: attivazione immediata della Misura “Vendemmia Verde 2024”; realizzazione di infrastrutture rurali che consentano un’adeguata viabilità ed un piano di manutenzione organica degli invasi affinché l’acqua possa essere erogata indistintamente in tutti i territori coperti; realizzazione di infrastrutture rurali che consentano un’adeguata viabilità ed un piano di manutenzione organica degli invasi affinché l’acqua possa essere erogata indistintamente in tutti i territori coperti; istituzione ed attivazione fondi per assicurazione danni derivanti da eccessivi cambiamenti climatici; garanzia del reddito sulle produzioni agricoli per evitare speculazioni ai danni degli agricoltori (Prezzo minimo garantito); un nuovo Piano OCM VINO, relativo alla tempistica dell’autorizzazione all’estirpazione e reimpianto, con una adeguata compensazione al reddito.

Il programma prevede per il 16 febbraio il concentramento dei trattori sui tre principali assi viari che portano al centro di Marsala. Precisamente, alle ore 9 i trattori provenienti da Trapani, Erice, Valderice, Paceco e Misiliscemi si concentreranno nella piazza Comunale di Rilievo per poi congiungersi con quelli del Piazzale della Cantina Birgi e insieme si muoveranno verso l’Area Attrezzata del Mercatino di Marsala dove si terrà un sit-in a cui sono state invitate le massime autorità istituzionali e politiche della Provincia. Contemporaneamente si raduneranno nel piazzale della Cantina Paolini i trattori provenienti da Salemi, Vita, Santa Ninfa, Gibellina e delle altre aree della Valle del Belice. Nello stesso tempo, davanti alla Cantina Europa si riuniranno i trattori provenienti da Petrosino, Mazara, Campobello, Castelvetrano.

La mobilitazione si articolerà in due momenti: la prima giornata con un SIT-IN e la seconda con il corteo dei trattori che attraverserà il centro urbano della città allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica. Il 17 febbraio i trattori si muoveranno in corteo e attraverseranno le principali arterie della Città, non allo scopo di paralizzare il traffico a Marsala ma nel tentativo di far sentire il loro grido disperato di aiuto. Le Organizzazioni Professionali e Sindacali confidano in una grande partecipazione alle due giornate e non solo di agricoltori e addetti ai lavori.

Qualche giorno prima di queste iniziative, ovvero domani, 14 febbraio, si terrà una manifestazione regionale di protesta di fronte alla Presidenza della Regione in Piazza Indipendenza a Palermo, organizzata dal deputato Cateno De Luca che ha invitato tutti i sindaci della Sicilia. La macchina organizzativa ha messo a disposizione due pullman: il primo partirà alle 8.30 dalla piazza di Terrenove, farà una sosta di fronte alla Cantina Europa e una a Mazara presso il rifornimento Agip prima dell’ingresso in Autostrada; il secondo partirà alle 9.30 dal parcheggio del rifornimento Taoil di Gibellina. Si ripartirà da Palermo intorno alle 15 per essere a casa entro le 17 in tempo per la cena di San Valentino. Per chi vuole partecipare deve chiamare il 329.4331918.