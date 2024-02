Come non perdere i contatti cambiando telefono?

La preoccupazione più grande, dopo quella di poter perdere le proprie foto e video, quando il proprio smartphone smette di funzionare o quando ne acquistiamo uno nuovo è: come ritrovo i miei contatti che avevo in rubrica?

Con l’avvento degli smartphone questa problematica è stata risolta ma molti e molti utenti non sono a conoscenza della possibilità di “sincronizzare” la lista dei contatti.

Partiamo dal fatto che per far funzionare uno smartphone, la prima cosa che ci chiede appena lo accendiamo è l’inserimento della Gmail (soprattutto per gli smartphone Android), e non essendone in possesso non potremmo scaricare le App e dunque far funzionare il nostro telefono. Una volta inserita la gmail, possiamo spostarci nella rubrica del telefono e impostare come salvataggio dei contatti la nostra mail e non la memoria del telefono.

In questo modo nel caso in cui dovessimo cambiare telefono, o aver bisogno di un numero in rubrica mentre utilizziamo un Computer, basta accedere alla Gmail e spostarci nella sezione rubrica per ritrovare tutti i nostri contatti.

Allo stesso modo, una volta acquistato un nuovo smartphone, e inserito la propria Gmail, spostatevi in rubrica e come per “magia” i nostri contatti saranno sul nuovo telefono.

Geniale vero?