Il Marsala Futsal si prende la vittoria in casa contro il Mistral

Ancora una volta un coraggioso Marsala Futsal 2012 conquista un’importantissima vittoria tra le mura amiche del Palasport cittadino contro il Mistral Meeting Club. Nella 15ª giornata di Campionato di serie B Calcio a 5 termina 4 a 3 per i corazzati azzurri che si portano a 30 punti in classifica e a -1 dal Soverato Futsal.

Primo tempo_ Il Marsala tenta subito l’attacco alla porta dei carinesi prima con Matteo De Bartoli e poi con Jorge Tendero, cercando di tenere alto il Mistral e concedendo pochi spazi nonostante gli ospiti approfittino di ogni palla non filtrata dagli azzurri. Degni di nota il palo di Gabriele Foderà su una ripartenza al 13’, il salvataggio di Pierro che frena l’avanzata in maglia rossa e la traversa del Mistral con Murò. In questa fase di gioco, che ha visto qualche nervosismo in campo, sono state 4 le ammonizioni, una per il Marsala e 3 per il Mistral. A dimostrazione di quanto la gara fosse combattuta ed equilibrata tra le due squadre è il fatto di aver chiuso il primo tempo sullo 0 a 0.

Secondo tempo_ Alla ripresa, bisogna attendere il 6’ per vedere Tendero intercettare un pallone avversario e tutto solo portarsi in porta per l’1 a 0. Pochi secondi dopo però, su un passaggio filtrante che serve Argibay Cardona, il Mistral pareggia. Dagli spalti si scaldano gli animi ma quando la partita riprende un minuto dopo i padroni di casa vanno sotto di un goal: Lombardo perde palla e gli ospiti ne approfittano con un’azione portata avanti dall’ex Barcellona e finalizzata da Murò. Invocando il supporto dei propri tifosi, il Marsala raccoglie idee e energie e lottando su ogni pallone la ripartenza di Patti mette Tendero nella condizione di segnare il 2 a 2 al 10’. Da una rimessa del Mistral nasce un’azione che favorisce il Marsala; ancora una volta è lo spagnolo che dando al pallone una traiettoria quasi a cucchiaio lo insacca alle spalle del portiere avversario. Sarebbe stato un eurogoal se solo l’arbitro in maniera alquanto dubbia non lo avesse annullato per presunto fallo di mano. Il 3 a 2 è ‘rosso’ con un’azione corale e Cascino che batte Buffa all’11’.

I ragazzi di Mister Giacalone però non si danno per vinti e pressano i carinesi venendo premiati al 16’ quando Foderà rimette la sfera per Patti, il difensore avversario non la trattiene ed è autorete. Al 18’ sul lancio lungo del portiere azzurro, il neo acquisto nonchè ex Mistral Francesco Giambanco si fa trovare preparato sottoporta per il 4 a 3 che consegna la vittoria, ancora una volta sofferta, al Marsala Futsal.

Tabellino di gara:

Marsala Futsal 2012: Giovanni Buffa, Edoardo Pacioni, Gabriele Pellegrino, Giuseppe Costigliola, Francesco De Luca, Francesco Giambanco, Andrea Lombardo, Jorge Tendero, Christian Pierro, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli. All. Vincenzo Giacalone

Mistral Meeting Club: Roberto D’Orio, Vincenzo Mega, Stefano Affaticato, Emanuele Biondo, Salvatore Murò, Antonino Giuseppe Cascino, Marc Argibay Cardona, Gabriele Barcellona, Gabriele Calandra, Aleandro La Rosa, Ursel Liistro. All. Salvo Rizzo.

Marcatori: Tendero (6’ e 10’ s.t.), autorete (16’ s.t.), Giambanco (18’ s.t.) – MF2012; Argibay Cardona (6’ s.t.), Murò (7 s.t.), Cascino (11’ s.t.) – MMC

Arbitri: Luigi Federico Barbagallo, Salvatore Cucuzzella, Gaspare Giarratano (crono).

Note: 5 ammonizioni e un’espulsione per il Marsala Futsal, 4 ammonizioni e un’espulsione per il Mistral