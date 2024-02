Itaca Chiama Sanremo: la somma dei voti dà Il Volo vincitore e Geolier ultimo

Come ormai da tradizione l’iniziativa Itaca Chiama Sanremo, ideata dalla nostra testata nei giorni del Festival della Canzone Italiana, coinvolge ogni anno artisti del nostro territorio trapanese, cantanti, interpreti, maestri di musica, musicisti, compositori, cantautori, ecc., che si lanciano in voti e commenti sui cantanti in gara. In quest’edizione hanno partecipato Antonella Grado, Fabio Gandolfo, Giacinto Renda, Martina Cascio e Roberto Pellegrino.

Tirando le somme di tutti i voti espressi dai ‘nostri’ artisti, emerge che a vincere il Festival di Sanremo sarebbero stati i tre tenori de “Il Volo” con il marsalese Ignazio Boschetto nell’interpretazione del brano “Capolavoro”, mentre al secondo posto si piazza la vincitrice dell’edizione 74, Angelina Mango con il brano “La Noia”; al terzo posto premiato Diodato e la sua “Ti muovi”. Fuori dal podio Fiorella Mannoia e Renga-Nek.

Le ultime 5 posizioni invece, vedono le creste punk dei La Sad con la canzone “Autodistruttivo”, poi Sangiovanni con il brano “Finiscimi”, seguito dai poco conosciuti Bnkr44 che hanno proposto “Governo Punk” sul palco dell’Ariston; penultimi i Ricchi e Poveri con l’operazione dance “Ma non tutta la vita” e infine ultimo della classifica Itaca Chiama Sanremo risulta essere Geolier con “I p’ me, tu p’ te” che invece è arrivato secondo a Sanremo e quasi con la vittoria in tasca.

TUTTA LA CLASSIFICA DI ITACA CHIAMA SANREMO