Il maltempo ferma il Carnevale di Petrosino: evento ridotto ma si parte!

Le condizioni meteorologiche stanno migliorando e il comune di Petrosino conferma che la manifestazione di Carnevale 2024 prenderà il via oggi. Ecco il programma dettagliato degli eventi di oggi, lunedì 12 febbraio:

Alle ore 17 avrà luogo l’inaugurazione del Carnevale presso il viale Francesco De Vita seguita dalla sfilata dei carri allegorici lungo viale F.sco De Vita, viale Giacomo Licari, piazza della Repubblica, via X Luglio, viale F.sco De Vita, viale Giacomo Licari. Alle ore 18, presso il polivalente, si terrà il Carnevale dei bambini, un momento dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi con giochi, musica e animazioni. Alle ore 21, sarà la volta delle presentazioni sul palco dei gruppi partecipanti al Carnevale con ospite della serata Giovanna La Parrucchiera. Ogni gruppo avrà la possibilità di mostrare il frutto del proprio lavoro e del proprio impegno, presentando coreografie e offrendo momenti di intrattenimento per il pubblico.

Infine, alle ore 23.30, il Palacarnival chiuderà la serata con musica e balli fino a tarda notte. Ma il Carnevale di Petrosino non si ferma qui. In programma diversi eventi anche per il giorno successivo. Martedì 13 febbraio ci sarà una nuovamente la sfilata dei carri allegorici con partenza in viale Francesco De Vita, alle ore 17.00. A seguire alle ore 18.00 Carnevale dei bambini al Polivalente. Alle ore 21:00 si terrà l’esibizione dei gruppi sul palco con ospiti speciali della serata i Trikke e Due. Infine si ballerà tutta la notte dalle 23:30 al Palacarnival. E ancora per tutte le due giornate saranno presenti il luna park e la via del gusto al viale Giacomo Licari.

(foto di repertorio)