Palermo, un uomo uccide moglie e due figli. Una terza è riuscita a salvarsi

L’uomo si è poi consegnato ai carabinieri ed è stato arrestato.

Un uomo di 54 anni ha ucciso ad Altavilla Milicia, piccolo centro dell’hinterland di Palermo, la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un’altra figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi. E’ accaduto la notte scorsa, tra il 10 e l’11 febbraio, intorno alle 3. L’uomo, Giovanni Barreca, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri e si è fatto trovare nel vicino paese di Casteldaccia, dove è stato arrestato.

Le vittime sono la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Il delitto è avvenuto in via Regia trazzera marina di Granatelli, ad Altavilla Milicia. L’indagine viene condotta dal reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. Sul luogo del triplice omicidio sono arrivati anche gli investigatori del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche. I particolari della tragedia non sono ancora noti, ma sarebbero agghiaccianti per la ferocia e le modalità dei delitti. È stato l’uomo, dopo il triplice omicidio nella casa in una zona di campagna, ad avvertire i carabinieri che lo hanno arrestato a Casteldaccia intorno alle 3 di notte.