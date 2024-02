Palermo, ha ucciso moglie e due figli. Emergono i primi particolari agghiaccianti

L’uomo che ha ucciso stanotte moglie edue figlie sta fornendo versioni contrastanti agli inquirenti. Potrebbe avere bruciato il corpo della moglie o averlo sepolto da qualche parte dopo averlo fatto a pezzi. Quando i carabinieri sono arrivati in casa c’era la figlia in stato confusionale. Sarebbe solo riuscita a spiegare di essersi svegliata e di avere visto i fratelli morti. I carabinieri stanno anche valutando la complicità nella strage di una coppia di conoscenti. La furia omicida è esplosa in un contesto di fanatismo religioso, la coppia potrebbe avere convinto Barreca della necessità di compiere la strage per liberarsi della presenza del demonio. Del cadavere della donna, probabilmente dato alle fiamme dopo l’omicidio, sarebbero state trovate solo alcune parti, sepolte nel terreno vicino alla casa della coppia.

Sulla base dei primi rilievi, il delitto è stato particolarmente efferato: uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con una catena. Secondo i primi riscontri basati sul racconto della diciassettenne sopravvissuta alla strage della sua famiglia, Giovanni Barreca durante la notte si sarebbe svegliato farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa. La ragazza, unica superstite, si è alzata dal letto intontita e ha visto i corpi dei fratelli. In mattinata è stata poi trovata sotto shock dai sanitari del 118 che l’hanno soccorsa.