A Campobello è polemica politica sul… CioccoFest

A Campobello di Mazara è polemica politica a causa dell’evento CioccoFest che si terrà dall’8 al 10 marzo. Nei giorni scorsi, il PD cittadino aveva ricordato all’Amministrazione il grave dissesto economico che vive l’Ente e la continua carenza di servizi essenziali. Per i democratici in questo momento storico ed economico, finanziare eventi a discapito di importanti servizi pubblici deve essere rivalutato.

“Con l’approssimarsi della stagione estiva piuttosto bisognerebbe destinare le risorse alla promozione di Tre Fontane e Torretta Granitola per preparare il territorio al turismo”. Ma l’Amministrazione guidata da Giuseppe Castiglione definisce queste polemiche come “puerili” perchè il bilancio del comune non verrà intaccato anche perchè “la condizione finanziaria in cui ci troviamo ci impedisce di impegnare somme per iniziative non obbligatorie per legge. Per assecondare il PD o il gruppo Campobello Animalista Stellata Ambientalista, avremmo dovuto rinunciare all’impiego di queste e restituirle alla Regione?”, si chiedono ancora dall’Amministrazione Castiglione.